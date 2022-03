Ponte sullo Stretto, intervista ad Enzo Siviero: “Se si vuole l’alta velocità bisogna farlo”

Il direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, affronta in una intervista, il tema del Ponte sullo Stretto di Messina con l’ingegnere Enzo Siviero, da sempre coinvolto nel tema. E’ il rettore dell’università E-campus ed esperto di ponti a livello internazionale e , questa mattina, 17 marzo, ha preso parte all’incontro , organizzato dall’Ordine degli Architetti di Agrigento, per affrontare diversi argomenti: il Ponte sullo Stretto, l’aeroporto centromeridionale, l’alta velocità su linea ferrata e su strada gommata, il potenziamento del sistema portuale della costa meridionale della Sicilia.

Nei mesi scorsi ha inviato una lettera aperta al premier Mario Draghi in cui si torna, ancora una volta, a parlare di Ponte sullo Stretto. Insieme a lui hanno firmato il documento altri professori di tutto il Paese, cioè Giulio Ballio, Claudio Borri, Alberto Castellani, Piero D’Asia, Giuseppe Muscolino e Alberto Prestininzi. I docenti hanno chiesto chiarezza in merito alla fattibilità e alla progettazione della struttura che collegherebbe le due sponde dello Stretto di Messina. Il professore, tra le altre cose, parla dello spopolamento di Calabria e Sicilia, dando all’opera un compito preciso, quello di ridare impiego a tanti operai e cittadini che, invece, sono attualmente “sotto-impiegati e hanno necessità di sussidi statali”. “Gli investimenti al sud- dice- sono necessari certamente per lo stesso sud, ma anche e soprattutto per il nord. Il Sud e l’Italia stessa sarebbero la cerniera tra tre continenti Africa, Europa e Asia. Il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe un piccolo ma fondamentale tassello di un disegno più complesso, capace di dare prospettive concrete per i nostri giovani (soprattutto del sud), perché restino a costruire il proprio futuro a partire dai loro luoghi di origine. Purtroppo è lecito dubitare che questo disegno venga perseguito da chi ci governa che, a ben vedere, è pressoché esclusivamente interessato a rincorrere l’oggi, piuttosto che investire sul futuro”. Per l’ingegnere, poi, se si vuole l’alta velocità bisogna realizzare il ponte sullo stretto. Siviero ha tra l’altro parlato di alcune soluzioni per rendere più bello il viadotto Akragas di Agrigento con delle balconate panoramiche.