Se ne va un grande uomo: Agrigento perde il sindacalista Piero Mangione

Ancora una grave perdita per la Cgil e per tutto il territorio agrigentino. È morto Piero Mangione. Un uomo allegro, solare, disponibile, grande esempio per il suo attaccamento al territorio. Ha ricoperto diversi incaricati all’interno della Cgil tra cui quello di segretario generale. “Ha saputo dirigere il sindacati- lo ricorda Alfonso Buscemi , segretario generale della Cgil- con coraggio intestandosi battaglie sindacali difficili e pubblicamente con denunce precise e circostanziate. Educato gentile e sempre disponibile con tutti. Ai giovani che volevano fare la rivoluzione in un solo giorno era solito dire “ghiaccio in testa”. La sua malattia coincide con la mia elezione a segretario generale Cgil di Agrigento e questo fatto mi ha privato di un punto di riferimento che avrebbe potuto insegnarmi tanto in un momento particolarmente difficile.” Alla moglie e alle figlie, Salvina e Anna le condoglianze del direttore di Agrigentooggi, Domenico Vecchi, è dell’intero staff.