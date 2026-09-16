Il consigliere comunale di Forza Italia critica la gestione della viabilità nei giorni della riapertura delle scuole e chiede un confronto con i dirigenti scolastici

Il ritorno degli studenti sui banchi riaccende il tema della viabilità ad Agrigento. Nei giorni della riapertura delle scuole non sono mancate, secondo quanto riferito dal consigliere comunale di Forza Italia William Giacalone, segnalazioni e lamentele da parte dei genitori per i disagi legati al traffico.

Giacalone punta il dito contro l’organizzazione predisposta dall’amministrazione comunale e parla di una situazione che, a suo giudizio, era ampiamente prevedibile e avrebbe richiesto una programmazione preventiva.

«Il problema non può essere risolto semplicemente mandando la Polizia locale davanti alle scuole – sostiene il consigliere – anche perché conosciamo le difficoltà legate alla carenza di organico». Secondo Giacalone, sarebbe mancato un piano complessivo per affrontare l’aumento del traffico, con la Polizia locale costretta a intervenire all’ultimo momento per fronteggiare le criticità.

Da qui la richiesta di un maggiore coordinamento tra amministrazione, Polizia locale e istituti scolastici. Per il consigliere di Forza Italia, occorrerebbe «avviare immediatamente un confronto con i dirigenti scolastici per individuare le situazioni più critiche e capire concretamente quali interventi possano essere messi in campo».

Nel mirino finiscono anche gli assessori competenti. Giacalone chiama in causa l’assessore alla Pubblica istruzione Elisabetta Torregrossa, precisando che la gestione della viabilità non rientra direttamente nelle sue competenze, ma sottolineando il ruolo che potrebbe svolgere nel raccordo con il mondo della scuola.

«È stato fatto un coordinamento preventivo con i dirigenti scolastici? Sono state raccolte le segnalazioni degli istituti? Sono state individuate le scuole dove l’arrivo contemporaneo di centinaia di studenti e genitori avrebbe inevitabilmente provocato le maggiori difficoltà?», chiede il consigliere.

Sulla gestione del traffico Giacalone chiama invece direttamente in causa l’assessore Dario Cipolla. Secondo il consigliere, la riapertura delle scuole avrebbe dovuto essere accompagnata da un’organizzazione preventiva, anche alla luce dei numerosi lavori in corso che stanno già incidendo sulla circolazione cittadina.

«Sarebbe bastato un serio ed efficace coordinamento tra gli assessori interessati e gli istituti scolastici per provare a limitare i disagi», afferma Giacalone, che pone l’accento anche sulla sicurezza di studenti e pedoni.

«Traffico impazzito non significa soltanto cittadini imbottigliati per decine di minuti, ma anche sicurezza stradale, soprattutto per studenti e pedoni. Per questo non possiamo limitarci a prendere atto del problema ogni mattina: bisogna programmare e trovare soluzioni».

Infine, il consigliere di Forza Italia allarga la critica alla gestione complessiva dell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano. Giacalone definisce la Giunta «totalmente allo sbando» e sostiene che sia necessario passare dalla fase della campagna elettorale a quella dell’azione amministrativa.

«Adesso è arrivato il momento di dimostrare di essere all’altezza del ruolo», conclude, rilanciando con una metafora calcistica la sua critica: «Farebbe bene il sindaco a schierare i veri top player che, con tutta evidenza, sono rimasti in panchina».

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