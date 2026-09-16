Un pensionato ottantenne si è tolto la vita in strada, sotto gli occhi di passanti e commercianti. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Vittorio Veneto a Favara. L’uomo, un ex bracciante agricolo, avrebbe utilizzato una pistola regolarmente detenuta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i colleghi della Tenenza di Favara, che hanno avviato gli accertamenti e ricostruito la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, l’anziano avrebbe lasciato un biglietto nel quale spiegava i motivi del gesto.

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