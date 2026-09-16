Anche quest’anno l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sarà presente a Raffadali, nell’ambito della decima edizione del Fastucafest, in programma dal 17 al 20 settembre, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute. Il “Percorso della Salute” si svolgerà nella giornata di sabato 19 settembre, dalle ore 9 alle 14, in piazza Progresso, dove sarà allestita la “Piazza della Salute”, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Asp di Agrigento e gli organizzatori della manifestazione.

Per l’intera mattinata cittadini e visitatori potranno accedere a un articolato programma di screening gratuiti, visite, controlli e attività di sensibilizzazione, con la presenza di medici, infermieri e professionisti dell’Azienda sanitaria. Il percorso prevede innanzitutto l’accoglienza e la promozione degli screening oncologici, con la possibilità di prenotare la mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni e il Pap test e HpV DnA test per le donne tra i 25 e i 64 anni. Per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni sarà inoltre possibile ricevere gratuitamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Saranno effettuati anche controlli dei parametri vitali, con rilevazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione periferica dell’ossigeno, glicemia e colesterolemia capillare, oltre alla rilevazione del peso corporeo. Il programma comprenderà inoltre visite nefrologiche ed esami delle urine, uno screening cardiovascolare con elettrocardiogramma e attività di prevenzione e promozione della salute curate dalle strutture dell’Asp. L’elettrocardiogramma sarà eseguito prioritariamente ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio.

Spazio anche agli screening visivi, realizzati con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e allo screening per i disturbi del linguaggio e i disturbi specifici dell’apprendimento. Saranno inoltre disponibili valutazioni sulle problematiche del sistema muscolo-scheletrico e consulenze dedicate alla prevenzione delle cadute, della fragilità e alla promozione di un invecchiamento sano.

La giornata sarà completata dalle attività di Psicologia e promozione del benessere, nell’ambito delle iniziative dell’Asp dedicate alla salute nel tempo della complessità e alla valorizzazione dei corretti stili di vita.

«Portare la prevenzione fuori dalle strutture sanitarie e incontrare direttamente le persone nei luoghi della loro quotidianità – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne – significa rendere la sanità ancora più vicina ai cittadini. La prevenzione funziona quando diventa un’abitudine e quando le opportunità di controllo e di informazione sono facilmente accessibili. Iniziative come questa consentono di intercettare bisogni, favorire la diagnosi precoce e, soprattutto, creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura della propria salute nell’ottica dell’approccio One Health».

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