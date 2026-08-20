Tra un mese tutti gli studenti e le studentesse d’Italia saranno ormai già tornati tra i banchi di scuola. I primi a riprendere le lezioni saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, il 7 settembre. A seguire, giovedì 10 settembre, la campanella suonerà anche in Veneto, nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d’Aosta. Poi, lunedì 14 settembre, toccherà agli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

Il giorno dopo rientreranno tra i banchi anche in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Diversi istituti scolastici della Sicilia, molti dei quali nell’Agrigentino, però hanno deciso di anticipare l’apertura dell’anno scolastico a partire da giovedì 10 settembre. Il termine delle lezioni è fissato per il 10 giugno 2027.

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