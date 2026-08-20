Aica ha preso atto della nota diffusa dagli amministratori di condominio di Sciacca e comprende il disagio vissuto da cittadini e famiglie, in particolare nel quartiere Perriera e nelle altre zone della città interessate da difficoltà di distribuzione idrica. La situazione è legata soprattutto alla vetustà della rete cittadina, che nel tempo ha determinato dispersioni e cali di pressione. Nei giorni di Ferragosto si è inoltre registrato un guasto al campo pozzi di Grattavole, che – nonostante il rapido intervento e il ripristino effettuato in meno di 24 ore – ha temporaneamente inciso sul servizio.

Aica, attraverso una nota, si scusa per il disagio arrecato alla cittadinanza e ribadisce che sta operando per un miglioramento della situazione. Lunedì 24 agosto, infatti, saranno avviati i lavori affidati alla ditta aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione della rete idrica di Sciacca per il biennio 2026/2027. Si tratta di un intervento importante che consentirà di ridurre significativamente le perdite e migliorare il servizio in un’area fortemente penalizzata da anni di criticità infrastrutturali.

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini sottolinea che la soluzione strutturale per Sciacca resta la nuova rete idrica, per la quale il primo stralcio è già stato finanziato dalla Regione con circa 8 milioni di euro. Inoltre, il progetto di completamento e sostituzione della rete idrica del Comune di Sciacca è stato ammesso a finanziamento per 31,32 milioni di euro nell’ambito dello Sfniissi, lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. L’auspicio dell’Azienda è che il previsto rifinanziamento del settore idrico possa consentire, in tempi brevi, lo scorrimento della graduatoria e la copertura anche di questo intervento, fondamentale per dare una risposta strutturale alle criticità della città.

In merito alle criticità emerse nei servizi sostitutivi con autobotte a Sciacca, Aica precisa che la forte concentrazione delle richieste e l’elevato numero di utenze ne hanno reso particolarmente complessa la gestione. Su questo fronte, l’Azienda sta rafforzando il coordinamento operativo per migliorare la tempestività delle risposte nelle situazioni più delicate.

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