Una bambina di quattro anni, Anna Rosa Bartolotta, è morta all’ospedale dei bambini di Palermo per difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata contro la malattia infettiva. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia, mentre ai carabinieri è stata delegata l’acquisizione delle cartelle cliniche per ricostruire l’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. I primi sintomi erano comparsi la scorsa settimana. La bambina era stata visitata dalla pediatra per quella che inizialmente si presentava come una tonsillite.

Due giorni dopo, con l’aggravarsi delle condizioni, era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, dove sarebbe sorto il sospetto di difterite. Domenica il quadro clinico è ulteriormente peggiorato: la piccola è stata intubata e trasferita in ambulanza nella Terapia intensiva pediatrica del Di Cristina.

Gli accertamenti avrebbero poi confermato la difterite. Medici, infermieri e operatori entrati in contatto con la bambina sono stati sottoposti a profilassi antibiotica. L’antidifterica rientra tra le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge e viene somministrata già nel primo anno di vita. Gli accertamenti dovranno chiarire anche perché la bambina non fosse stata vaccinata.

Cosa è la difterite?. La difterite è una malattia infettiva, che può produrre una potente tossina capace di danneggiare soprattutto cuore e sistema nervoso. Si trasmette principalmente attraverso le goccioline respiratorie emesse con tosse e starnuti, ma può manifestarsi anche con infezioni della pelle. I primi sintomi compaiono generalmente dopo 2-5 giorni e comprendono febbre, mal di gola, debolezza e gonfiore dei linfonodi del collo. Senza un trattamento adeguato, nei soggetti non vaccinati la malattia può essere letale in circa il 30 per cento dei casi.

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