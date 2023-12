Sabato scorso, due dicembre, nel teatro “Giuseppe Lena” di Cammarata si è svolto il convegno PREVENIRE E’ SALUTE. Alla tavola rotonda hanno partecipato medici territoriali e ospedalieri, volontari impegnati quotidianamente a curare e supportare i malati oncologici e le loro famiglie. L’iniziativa è stata promossa dall’ associazione Solide Ali in sinergia con il Rotary Club per la prevenzione oncologica, diagnosi precoce e screening gratuiti al seno, colon retto e utero. L’obiettivo dell’iniziativa è stata quella di combattere il tumore attraverso la prevenzione, allontanare le cause e i fattori di rischio di insorgenza della malattia. La serata si è conclusa con un buffet a cura degli alunni dell’indirizzo enogastronomico dell’ Istituto Pirandello di Bivona e con uno spettacolo di beneficenza a cura del Maestro Daniele Guastella. Gli alunni, coordinati dai docenti tecnico pratici, con maestria e dovizia di particolari hanno curato la cena di degustazione,valorizzando i prodotti stagionali e la tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio. L’attività si inserisce all’interno di un lavoro progettuale che vede coinvolti i laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica, al fine di far vivere agli studenti esperienze formative di qualità, in un ambiente che riproduce le reali condizioni del lavoro.

L’istituto Pirandello di Bivona, quale comunità educante si pone in stretta interconnessione con le istituzioni territoriali, Enti Locali, organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore per accompagnare studenti e studentesse a costruire il proprio progetto di vita e arginare il fenomeno della dispersione scolastica.