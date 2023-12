Apenera: il premium gin made in Sicily – un viaggio sensoriale nella passione di Jerry e Giusy per la loro terra

Giusy Cipolla e Jerry Prestigiacomo, una coppia dalla fervente creatività e legame con la Sicilia, hanno abbandonato le vie frenetiche di Londra per ritornare alle loro radici. Questa coppia, con un background poliedrico che spazia dalla musica al design, dalla moda all’hospitality, ha abbracciato un progetto audace e innovativo: Apenera, il premium gin made in Sicily, nato proprio nelle terre della provincia di Agrigento.

Aragona, un piccolo comune nella provincia di Agrigento, è il cuore pulsante di questa nuova avventura. Qui, due menti giovani e versatili, Jerry e Giusy, hanno plasmato un concetto unico di ritorno alla Sicilia, non solo per riscoprire le proprie origini, ma per esaltarle al mondo.

Apenera è più di una semplice distilleria. È un’esperienza multisensoriale che offre ai visitatori la possibilità di immergersi nell’arte della produzione del gin e di vivere emozionanti degustazioni. Diviso in tre sezioni distintive, il luogo ospita non solo l’area dedicata alla distillazione, ma anche uno spazio-bar dove i cocktail prendono vita, un regno delle esperienze sensoriali e un’area shop che consente agli amanti del gin di portare a casa un pezzo di questa storia.

Con Apenera, Cipolla e Prestigiacomo non solo creano un prodotto di alta qualità ma rendono omaggio alla terra che li ha visti crescere. L’attenta selezione degli ingredienti locali, unita a un’innovativa visione produttiva, conferisce a questo gin un carattere unico, un autentico tributo alla Sicilia.

La storia di Apenera è quella di una rinascita: il ritorno di due visionari che hanno scelto di tornare alle radici per trasformare la propria passione in un’eccellenza apprezzata a livello globale. Il viaggio sensoriale proposto da Apenera è molto più di un semplice sorso di gin: è un invito a scoprire la Sicilia attraverso i suoi sapori e profumi, offrendo un nuovo modo di vivere e apprezzare questa meravigliosa terra.

Se siete pronti a immergervi in un mondo di autenticità e passione per il gin, Apenera è il vostro prossimo viaggio da intraprendere.