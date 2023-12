L’Amministrazione Comunale di Agrigento sta cercando proposte artistiche per il Capodanno 2023/2024 in piazza Stazione. Il rapper Clementino potrebbe essere interessato, ma ancora nulla è certo.

Anche quest’anno ci sarà il tradizionale Capodanno in piazza Stazione per dare l’addio all’anno vecchio e salutare il 2024. Almeno questa è l’intenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha pubblicato sull’Albo Pretorio on line, la Determina Dirigenziale del responsabile del settore, relativo ad un Avviso pubblico esplorativo “per l’acquisizione di proposte artistiche per l’esecuzione della manifestazione di Capodanno 2023/2024” dopo l’Atto di indirizzo da parte dell’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla.

L’Avviso, che è stato condiviso da sindaco e Giunta, non comporta alcun onere di spesa ma è puramente esplorativo. Sostanzialmente l’Amministrazione intende sondare il terreno facendo un’indagine di mercato tra gli operatori per verificare l’eventuale interesse di qualche società di produzione musicale a proporre qualche artista di livello nazionale o internazionale per il Capodanno. Nell’Atto non si fa, però, alcun cenno sulle risorse finanziarie necessarie per organizzare l’evento musicale nè tanto meno viene ipotizzato un budget previsto per il concerto.

“Faremo come abbiamo sempre fatto ogni anno – spiega il sindaco Franco Miccichè a proposito dei denari necessari. – Attendiamo le proposte degli operatori poi, assieme all’Ente Parco e alla Regione Siciliana, speriamo di raccogliere il finanziamento necessario non solo per il concerto di capodanno ma per tutte le manifestazioni natalizie. Il Comune – continua il primo cittadino Miccichè – ha a disposizione delle somme ma occorre valutare i costi delle varie proposte e il cachet dei vari artisti. Poi si vedrà chi scegliere”.

Sul concerto di Capodanno null’altro è dato di sapere anche se da qualche giorno, circola un nome, quello del rapper italiano Clementino, conosciuto dai giovanissimi grazie al suo album d’esordio dal titolo “Napoli manicomio” e ai successi discografici che ne sono seguiti.

“Sono venuto a conoscenza, attraverso il suo manager, che il rapper Clementino ha ancora libera la data di Capodanno – dice Enzo Bellavia, noto impresario musicale e referente locale di Assomusica, l’Associazione che raggruppa le agenzie di produzione musicale. – Probabilmente, ma non vi è certezza alcuna, potrebbe essere interessato all’esibizione. Bisogna però vedere quanto c’è a disposizione, a livello di budget, per poi cercare di trovare l’accordo. Molti altri artisti, di questi tempi hanno già siglato gli accordi per le esibizioni di capodanno e non resta molto da scegliere”.

Dunque ancora nulla di sicuro. Da anni a questa parte ad Agrigento, ma un po’ ovunque nelle grandi città, ha preso piede il Capodanno in piazza con l’esibizione degli artisti più conosciuti e affermati. Lo scorso anno lo show di Achille Lauro in piazza Stazione aveva ottenuto il gradimento del grande pubblico e anni prima, sempre a Capodanno, la città dei templi aveva ospitato con grande successo, l’esibizione del rapper Guè Pequeno. Quest’anno sarà la volta di Clementino?

LORENZO ROSSO