Comunali 2026, urne chiuse ad Agrigento: affluenza al 59,19%, ora parte lo scrutinio

Urne chiuse anche ad Agrigento per il turno annuale delle elezioni amministrative. Alle ore 15 si è conclusa ufficialmente la due giorni di voto che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale della città.

Secondo i dati provvisori diffusi dal portale elettorale del Comune, l’affluenza finale si è attestata al 59,19%: sono stati 30.343 gli elettori che hanno espresso il proprio voto nelle 57 sezioni cittadine. Un dato inferiore rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando la partecipazione finale raggiunse il 62,99%.

Nel corso delle due giornate elettorali l’affluenza è cresciuta progressivamente: domenica alle ore 12 aveva votato il 13,85% degli aventi diritto, alle 19 il dato era salito al 36,53%, mentre alla chiusura della prima giornata, alle 23, la partecipazione si era fermata al 46,01%.

Adesso l’attenzione si sposta tutta sullo scrutinio delle schede, già iniziato nei seggi cittadini, dove si deciderà il futuro politico di Palazzo dei Giganti. La sfida per la fascia tricolore vede in corsa Gerlando “Dino” Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe “Peppe” Di Rosa.

Agrigento è uno dei 18 capoluoghi italiani coinvolti in questa tornata elettorale insieme, tra le altre città, a Messina, Enna, Reggio Calabria e Venezia.

In caso di mancato raggiungimento del 40% dei voti validi da parte di uno dei candidati, Agrigento tornerà alle urne per il turno di ballottaggio previsto il 7 e 8 giugno.

Nel dettaglio, l’andamento della partecipazione nelle due giornate elettorali è stato il seguente:

ore 12 di domenica: 13,85%

ore 19 di domenica: 36,53%

ore 23 di domenica: 46,01%

ore 15 di lunedì: 58,63%

Con la chiusura dei seggi prende ora il via lo scrutinio che decreterà il nuovo sindaco della città oppure l’eventuale ricorso al ballottaggio.

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