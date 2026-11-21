Domenica 22 novembre, alle ore 16, all’Esseneto, i biancazzurri cercano il ritorno alla vittoria. Il tecnico avverte: «Montelepre pericoloso nelle ripartenze». Miraglia: «Non ci sentiamo inferiori a nessuno, rappresentiamo una grande città e una grande storia».

I biancazzurri cercano il riscatto contro la prima della classe. Il tecnico avverte sui pericoli delle ripartenze avversarie, mentre il centrocampista rilancia le ambizioni del gruppo: «Non ci sentiamo inferiori a nessuno». Una sfida complicata, ma anche un’occasione per dare una svolta al campionato. Domenica l’Akragas riceverà all’Esseneto il Montelepre, capolista e protagonista fin qui di un percorso importante. I biancazzurri arrivano all’appuntamento con la voglia di ritrovare una vittoria che manca da alcune giornate, consapevoli delle difficoltà che presenta l’avversario, ma senza alcuna intenzione di partire battuti.

È questo il clima che accompagna la squadra alla vigilia di una gara che può rappresentare un passaggio significativo della stagione. In conferenza stampa, Fabrizio Cammarata e Mauro Miraglia hanno raccontato le sensazioni del gruppo, tra la consapevolezza del momento e la fiducia nella possibilità di invertire la tendenza.

Il tecnico non nasconde il valore della formazione palermitana, che occupa il primo posto con pieno merito. Cammarata ha avuto modo di studiarla attraverso diverse partite e ne conosce bene le caratteristiche: «Il Montelepre è primo con merito. Ho visto diverse loro gare e stanno facendo veramente bene. Sappiamo che sarà difficile, come lo sono tutte le partite, ma sono sicuro che i miei ragazzi faranno tutto il possibile per portare a casa la vittoria». A preoccupare maggiormente l’allenatore sono soprattutto la compattezza e la capacità degli avversari di colpire negli spazi. «È una squadra completa e compatta in tutti i reparti, gioca anche un buon calcio. Ma soprattutto nelle transizioni e nelle ripartenze è molto pericolosa. Davanti hanno giocatori bravi e dovremo prestare grande attenzione. Ci stiamo preparando anche per questo».

L’Akragas, dal canto suo, dovrà provare a trasformare in gol quanto di buono riesce a costruire durante le partite. È proprio la concretezza sotto porta il principale aspetto sul quale Cammarata sta insistendo, anche alla luce delle occasioni create nelle ultime uscite e non sempre concretizzate. La prestazione offerta contro il Kamarat, nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, ha lasciato indicazioni positive. Una gara che, peraltro, deve ancora essere completata: restano da giocare gli ultimi sette minuti e si attende la comunicazione della data per la ripresa. «La squadra sta bene – dice il mister- sa che ci manca la vittoria e che questa è una partita importante. Dobbiamo migliorare nella concretezza. Anche domenica scorsa a Cammarata avevamo disputato una buona gara: dobbiamo continuare su quella strada e sperare che, anche avendo una sola occasione, si riesca a buttarla dentro».

La classifica, intanto, invita a non perdere altro terreno. La zona playoff dista sei punti, ma Cammarata preferisce tenere lo sguardo rivolto esclusivamente all’impegno più vicino. «Dobbiamo pensare partita per partita. Ogni gara per noi deve essere una finale. Non serve guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci sull’impegno che abbiamo davanti e soltanto così potremo capire dove possiamo arrivare».

In una partita di questo peso, anche il fattore campo potrebbe fare la differenza. L’Esseneto è chiamato a sostenere una squadra che, pur attraversando un momento complicato sul piano dei risultati, non ha perso la fiducia nel lavoro quotidiano. Cammarata si aspetta una risposta importante dal pubblico, sottolineando quanto il sostegno dei tifosi possa incidere soprattutto nelle fasi più difficili della stagione. «Giocare in casa davanti ai nostri tifosi rappresenta sempre qualcosa in più. Dal primo al novantesimo ci aiutano e sostengono i ragazzi. Sono sicuro che, a maggior ragione in questo momento, ci staranno ancora più vicini. È proprio nelle difficoltà che si vede l’attaccamento alla maglia. Un pubblico come il nostro può darci una grossa mano».

Un concetto che trova piena sintonia nelle parole di Mauro Miraglia. Il centrocampista non nasconde il dispiacere per gli ultimi risultati, ma descrive uno spogliatoio ancora compatto e convinto delle proprie possibilità. «I risultati ultimamente non ci stanno accompagnando e chiaramente non siamo contenti. Però siamo tranquilli e sereni perché sappiamo di essere un gruppo che lavora ogni giorno per vincere e raggiungere i propri obiettivi. Sappiamo che possiamo ribaltare questa situazione».

Per Miraglia, indossare la maglia dell’Akragas significa assumersi una responsabilità che va oltre il semplice risultato sportivo. E proprio questa consapevolezza rappresenta una motivazione ulteriore in vista del confronto con la capolista. «La nostra pressione deriva dal fatto di rappresentare l’Akragas. Dal primo giorno sappiamo cosa significa: rappresentiamo una grande città e una grande storia. Il Montelepre è primo perché gioca bene a calcio e lo abbiamo studiato, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno. Siamo fiduciosi e carichi».

Anche secondo il centrocampista, nelle ultime partite all’Akragas è mancato soprattutto quel pizzico di fortuna necessario per raccogliere quanto seminato. Le occasioni, assicura, non sono mancate e la strada da seguire resta quella del lavoro. «Nel calcio non esiste una ricetta. Credo che ci sia mancato anche un po’ di fortuna, perché le occasioni le creiamo. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e sono convinto che i risultati arriveranno».

La fiducia di Miraglia passa anche dal rapporto speciale che si è creato tra la squadra e il pubblico agrigentino. Un legame che il centrocampista considera un valore aggiunto, soprattutto in un momento nel quale il sostegno della tifoseria non è mai venuto meno, nemmeno in trasferta. «Per la nostra gente possiamo avere soltanto parole di ringraziamento. Siamo una squadra che oggi gioca in Eccellenza, ma loro riescono a farci sentire come se giocassimo in Serie C o in Serie B. Quando giochiamo qui ad Agrigento ci fanno sentire calciatori veri. È come avere un uomo in più».

Domenica, dunque, servirà anche quella spinta per provare a mettere in difficoltà la prima della classe. L’Akragas vuole essere protagonista, giocare con personalità e ritrovare soprattutto la via del gol, come ribadisce lo stesso Miraglia: «Ci aspettiamo una partita combattuta e difficile. Noi cercheremo, come sempre, di essere protagonisti, avere il pallone e soprattutto trovare quei gol che nelle ultime partite sono mancati».

Contro il Montelepre non basterà soltanto una buona prestazione. Serviranno attenzione nelle ripartenze, lucidità negli ultimi metri e la capacità di sfruttare le occasioni che si presenteranno. L’Akragas conosce il valore dell’avversario, ma vuole giocarsi le proprie carte senza complessi. E all’Esseneto, con il sostegno del suo pubblico, cercherà quella vittoria che potrebbe restituire slancio e fiducia a tutto l’ambiente.

Domenica alle 16, all’Esseneto, l’Akragas avrà davanti una delle prove più impegnative di questa fase del campionato. Il Montelepre arriva ad Agrigento forte del primato e di un’organizzazione di gioco che lo rende particolarmente insidioso. Ai biancazzurri serviranno attenzione difensiva, concretezza sotto porta e la capacità di gestire i momenti della partita senza farsi prendere dalla frenesia.

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