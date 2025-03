Scoperti 14 lavoratori in nero su 26 presenti in due cantieri edili e riscontrate diverse irregolarità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo l’esito di ispezioni effettuate dai carabinieri del Nucleo dell’Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento.

Gli accessi ispettivi ai due cantieri, allestiti in un piccolo comune dell’Agrigentino, hanno interessato altrettante imprese con sede a Raffadali e Santa Elisabetta. I titolari delle ditte, entrambi imprenditori, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per gravi violazioni per quanto concerne gli aspetti della sicurezza.

Per una serie di violazioni, ai titolari delle imprese, sono state elevate ammende per complessivi 52.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro, ed è stata disposta la sospensione dei lavori.

