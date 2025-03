L’hanno chiamata la notte bianca del Mandorlo. Giovedì sera, dalle 19, i locali delle vie Atenea e Pirandello e strade vicine, serviranno aperitivi, menù e apericena ispirati ai gruppi folk presenti quest’anno al Festival internazionale del folklore, per un viaggio tra innovazione e tradizione gastronomica. I gruppi si esibiranno in prossimità dei locali sopra citati che per l’occasione appunto faranno delle proposte enogastronomiche a tema.

Tra gli abbinamenti dello Street Folk Festival: India – locale Yellow; Colombia – Freaks; Serbia – Photos/La Prosciutteria; Spagna – U Strittu; Grecia – Mojo/Ciaula; Sicilia – Chaapeau/Girasole; Cile e Argentina – fermata 80 (via Pirandello subito dopo la scalinata).

L’iniziativa è del Comitato di via Atenea e dintorni intenzionato a far rinascere il “salotto cittadino” e le strade circostanti: Alessandro Accurso Tagano (portavoce), Massimo Accurso Tagano (bed&breakfast e case vacanze), Francesco Danile (ristoranti e bar), Massimiliano Mendolia Calella (commercio), Giulia Nicotra (organizzazione eventi) e Lilly Contino (organizzazione laboratori artistici).

