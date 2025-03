Un incendio scoppiato, nella notte fra martedì e ieri, ha devastato una Fiat Panda di proprietà di un pensionato ottantenne. E’ successo in via Diaz, a Porto Empedocle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del Commissariato Frontiera. Il rogo sarebbe di quasi natura dolosa.

Gli agenti, nel corso del sopralluogo di rito, hanno rinvenuto e sequestrato una bottiglia con tracce di liquido infiammabile e un accendino. La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp