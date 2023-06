Scovate 2 discariche abusive: scattano i sequestri. Denunciati un imprenditore e un pensionato

Scovate e sequestrate due discariche abusive realizzate in terreni privati. Quelle scoperte nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Cammarata, sono dei veri e propri centro di stoccaggio di rifiuti ma non pericolosi. Tutto abusivo. I proprietari dei terreni un imprenditore edile, quarantasettenne, di San Giovanni Gemini, e un pensionato, sessantottenne, di Cammarata, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, in quanto ritenuti responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Apposti i sigilli alle due aree: la prima di circa 110 metri quadrati di proprietà del 47enne; la seconda di 325 metri quadrati appartenente al 68enne. Stoccati in maniera incontrollata inerti, materiali di scarto derivati da demolizioni edilizie, materiale ferroso, rifiuti solidi e altro ancora.