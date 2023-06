Questore Ricifari: “Su estorsioni e usura sono pochissimi coloro che denunciano”

“Non abbiamo mica la fila alla porta per denunciare, anzi spesso il soggetto vittima ci nega l’evidenza. E questo è drammatico è che possa avvenire. Sono pochi, anzi pochissimi, coloro che denunciano”. Lo ha detto, per quanto riguarda le estorsioni e l’usura il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. “In queste settimane ci stiamo occupando – continua il questore -, e anche il nuovo prefetto lo ha sposato, del ripristino delle regole. Come può il cittadino fidarsi delle istituzioni se vede montare a cavallo, durante la processione, il capomafia? Come può il cittadino fidarsi delle istituzioni se viene consentito che ci sia l’etichetta di una famiglia mafiosa sulla vara che trasporta una figura sacra?” “Come può il cittadino fidarsi se i primi referenti, soggetti che dovrebbero rappresentare i cittadini, non rispettano le norme?. Esistono delle regole che sono banali e che spesso non hanno costo, se non il fatto di volerle rispettare. Sono le regole del vivere civile – conclude -. Se riusciamo a recuperare e a chiudere questi spazi, chiudiamo le porte alle organizzazioni mafiose e non e comunque all’illegalità”.