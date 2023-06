Maltempo, maggio in Sicilia mese più piovoso dal 1921

Il mese di maggio è stato il più piovoso dal 1921 ad oggi, con una media regionale ragguagliata di 124 mm, avendo superato abbondantemente il valore massimo precedente di 101 mm risalente al 1966. Il dato è stato fornito dal servizio agrometeorologico della Regione Siciliana. Maggio è risultato del tutto anomalo per ciò che riguarda la persistente instabilità sulla regione: ad eccezione dei soli giorni 5, 6 e 7, tutti i restanti 28 giorni del mese hanno registrato piogge in qualche parte dell’Isola. Inoltre i giorni 8 e 15 non c’è stata parte della regione che sia rimasta all’asciutto, circostanza anch’essa anomala per la tipologia delle piogge primaverili.