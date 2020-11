Scosse di terremoto nell’ennese e nell’agrigentino. La più forte di 3.4

Alcune scosse di terremoto sono state registrate in Sicilia, nelle ultime 24 ore. La più forte di 3.4, con epicentro in provincia di Enna. Altre due di lieve entità.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità, ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose.

Scossa sismica di magnitudo 2.0 a 3 km di Montevago, in provincia di Agrigento, nella stessa area geografica, quella belicina, dove ormai da mesi si verificano sequenze sismiche comunque di lieve intensità. Lo scorso 10 novembre c’era stata una scossa lieve e 2 km da Menfi ad una profondità di 9 km.