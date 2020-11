Arnone assolto dall’accusa di aver insultato un poliziotto

AGRIGENTO. Non avrebbe oltraggiato un poliziotto durante unì’attività d’indagine. Con questa motivazione il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, ha assolto l’avvocato Giuseppe Arnone. La vicenda si riferisce al 30 settembre del 2015, quando – secondo l’accusa che ha portato a processo per l’ennesima volta l’ex consigliere comunale – Arnone avrebbe insultato il vice questore

Giovanni Giudice, rivolgendosi pubblicamente a lui dicendogli: «Ma lei cu minchia è».

L’episodio è stato immortalato in un video, diffuso dallo stesso Arnone su youtube. All’assoluzione di Arnone, difeso dagli

avvocati Daniela Principato e Francesco Menallo, si è arrivati anche in seguito alla testimonianza dell’avvocato Arnaldo Faro, che stava prendendo il caffè al bar accanto ed è intervenuto in difesa del collega che – a suo dire – stava subendo un abuso.

Nel video si vede anche il poliziotto introdursi nell’appartamento adibito da Arnone a studio legale e tentare di bloccarlo. Un comportamento che l’avvocatoha definito come una «vera e propria aggressione» e per il quale ha presentato una denuncia

anche per le accuse di violazionedi domicilio. Procedimento che è stato archiviato e su cui, come annunciato dall’avvocato Principato, saranno presentate altre denunce.