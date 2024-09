Due in poche ore. Salgono a due i danneggiamenti di vigneti in contrada “Garcitella” nella campagne di Campobello di Licata. Dopo il raid nel fondo agricolo di una donna con danni per circa 200mila euro, nell’ultimo episodio in ordine di tempo, ad essere presa di mira è stata un’azienda agricola che si occupa di produzione di uva Italia. Anche in questo caso, i delinquenti hanno tagliato i tiranti di sostegno facendo finire sul terreno diverse quantità di uva pronta per la raccolta. Il danno, almeno in questo caso, è, per il proprietario, limitato. Anche di questo caso delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata. Nessuna certezza investigativa al momento, ma sarebbe privilegiata l’ipotesi che ad agire sia stata la stessa mano.