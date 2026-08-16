Questa sera, 16 agosto, un altro imperdibile appuntamento del Ferragosto Ravanusano 2026 va in scena in Piazza I Maggio con “Lo Spettacolo”.

L’evento sarà presentato da Gianfilippo Lombardo, che ne ha curato l’organizzazione e la direzione artistica, affiancato nella conduzione da Desiana Bruno. Ad aprire la serata con un anteprima saranno le ragazze della scuola di danza Bluegym Fitness di Campobello di Licata. A seguire sul palcoscenico si alterneranno diversi ospiti: Nadia Dolce, Dj Jump, Emanuele D’Angeli, Lady Roberta Kent, Francesco Billotta e la cover di Loredana Bertè.

Ci sono tutti i presupposti per vivere una bellissima serata popolare, un vero e proprio “varietà” all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento, guidati dal nostro concittadino Gianfilippo Lombardo.

“Il suo è un gradito ritorno – dice il sindaco Salvatore Pitrola – che abbiamo voluto, riconoscendo in lui un volto centrale nella storia del Ferragosto Ravanusano: dagli anni ’90 e per circa un ventennio è stato una presenza fissa della kermesse, firmando spettacoli che hanno segnato un’epoca non tanto lontana. Allora giovanissimo presentatore, proveniva dal mondo delle Radio locali, lo ricordiamo come organizzatore di memorabili sfilate di moda, festival di talenti e di tantissimi altri eventi e contest, al punto che per anni il nome di Gianfilippo è stato ed è ancora oggi legato a questa nostra importante festa“.

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