Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata localizzata in mare, nel Canale di Sicilia meridionale, al largo delle coste agrigentine. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv alle 9:50 di domenica, a una profondità di 10 chilometri. Il bollettino Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia conferma che il sisma è classificato come scossa di bassa intensità, generalmente non associata a danni significativi. La zona al largo delle coste siciliane è una zona sismicamente attiva.

