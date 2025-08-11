“Favara è attonita per la tragica notizia della morte del ragazzo. Non ci sono parole per una tragedia tanto grande in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi. Come amministrazione comunale, congiuntamente alla presidente del consiglio comunale e i consiglieri tutti, siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, dopo avere appreso la notizia del tragico incidente stradale costato la vita al quindicenne, Samuele Messina. Il giovane ha perso il controllo dello scooter finendo a terra.

Portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è deceduto poco più tardi. Vani i tentativi del personale medico di strapparlo alla morte. Non è chiaro se si è schiantato con la testa contro il cordolo del marciapiede o il palo della pubblica illuminazione. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Il primo cittadino di Favara ha annullato la conferenza stampa di presentazione della festa di San Giuseppe.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp