Favara, 15enne perde la vita in un incidente con lo scooter

Tragedia a Favara. Samuele Messina, 15 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Cicero e De Francisca, l’arteria che collega lo stadio comunale con il liceo King.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava guidando il proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale San Giovanni di Dio è morto poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate.

La comunità favarese è sotto shock per la notizia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp