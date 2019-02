Scorte idriche in diminuzione: 10 Comuni agrigentini a secco

AGRIGENTO. E’ stata riscontrata una forte diminuzione dell’acqua in arrivo al Partitore Cozzo Tondo di San Biagio Platani per un presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i Comuni alimentati dalla linea Voltano. Pertanto la fornitura idrica è attualmente sospesa nei comuni alimentati dall’ Acquedotto Voltano e precisamente: San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Agrigento( frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, Zona Industriale, Fontanelle), Favara, Porto Empedocle, Comitini e Aragona.

Lo ha reso noto il gestore idrico, Girgenti acque. I tecnici e gli operatori del servizio idrico sono a lavoro per l’individuazione e la riparazione del guasto. Girgenti acque ha reso noto pure che una volta ripristinata la regolare fornitura idrica, nei Comuni interessati ne di conseguenza l’erogazione idrica si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

A Licata, dopo la comunicazione da parte dell’Asp, che evidenza lo sforamento dei parametri dell’acqua, nei punti della rete idrica nella presa privata di via generale La Marmora, 172 e nella presa privata di via Salvemini, il sindaco Pino Galanti ha emesso un’ordinanza con la quale vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili lungo il tratto della rete idrica della zona Oltreponte Nord (in via Generale La Marmora e Corso Garibaldi). Gli operatori ed i tecnici del gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua e pervenire ad una rapida risoluzione della stessa, ripristinando i parametri microbiologici dell’acqua e procedere così alla richiesta di revoca dell’ordinanza sindacale.

La società idrica ha inoltre reso noto che il sindaco del Comune di Calamonaci, a seguito di comunicazione trasmessa dall’Asp, con la quale si evidenza lo sforamento dei parametri dell’acqua in prossimità dell’uscita dal serbatoio di contrada Vigna Grande; nella presa privata di via Spataro e nella fontana pubblica di via Graceffo ha emesso l’ordinanza, con la quale vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili nell’intero Comune. Acqua non potabile anche a Canicattì dove i primi esiti delle analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati nei punti rete di via Capitano Ippolito 99, 119 e 75 hanno evidenziato la sussistenza di parametri non conformi per la presenza di ammonio. Al contrario, le analisi microbiologiche eseguite sul campione d’acqua prelevato presso il punto rete di via Capitano Ippolito 62 ha evidenziato la sussistenza del parametro ammonio. Di conseguenza la società, in via cautelativa, ha provveduto a sospendere il servizio di distribuzione idrica nei punti rete dal civico 75 al civico 131. Insomma la situazione idrica in provincia di Agrigento non è delle migliori e nonostante ci siano state piogge abbondanti le scorte d’acqua non sono aumentate.