Agrigento è vicina all’accordo con Francesco Quaglia (Octagon Europe). Il 31enne centro in uscita da Cantù, che ha accettato di lasciarlo partire (0.3ppg e 0.5rpg in 30 minuti totali con 6 ingressi in campo), sarà quasi certamente il sostituto di Giacomo Zilli dopo il sondaggio senza esito con Michele Antonutti, fuori portata economica, e il nulla di fatto con Nikolaj Vangelov.