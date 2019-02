Agrigentina ai ‘Soliti ignoti’ su Rai Uno: assembla box doccia [VIDEO]

Si chiama Veronica ha 27 anni è viene da Agrigento. La bellissima agrigentina è stata ai “Soliti ignoti – Il ritorno” di Amadeus.

Ha preso parte, nella puntata di giorno 22 febbraio, al teatro delle Vittorie di Roma, alla trasmissione di Rai Uno “Soliti ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus.

Soliti ignoti – Il ritorno – Dal Teatro delle Vittorie di Roma, Amadeus guida le indagini dei concorrenti che cercheranno di vincere il montepremi in palio di 250.000 euro. Dovranno utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione, abbinando a ognuno degli otto “Ignoti” presenti in studio la giusta “identità” non fidandosi delle apparenze.

L’agrigentina è stata scelta dal concorrete come “soccoritrice in ambulanza”. Scelta sbagliata, però, Veronica assembla box doccia. Nella puntata anche la mamma di Veronica. Il concorrente doveva indovinare il grado di parentela ed è riuscito ad accostare Veronica alla sua mamma.