Economica e vicino all’Italia: la Croazia è da tempo meta prediletta da molti italiani che scelgono la sponda orientale del Mare Adriatico, incontaminata e più tranquilla.

La Croazia è la meta ideale non solo per gli amanti del sole, del mare e della cucina mediterranea, ma anche per gli appassionati della navigazione.

Infatti la Croazia, coi suoi 6.000 km di coste e oltre mille isole e isolotti, è la destinazione perfetta per gli amanti della navigazione. Perché allora non noleggiare una barca a vela con skipper in Croazia e scoprire la Croazia in barca a vela in estate? Nemmeno gli appassionati di storia e architettura rimarranno delusi visitando città come Dubrovnik, Spalato e Sebenico.

Vi segnaliamo le 5 mete più belle per scoprire la Croazia in barca a vela, partendo da nord fino a sud.

Rovigno

Il simbolo di Rovigno è il campanile della chiesa di Sant’Eufemia, risalente al ‘700, di chiara influenza veneziana e che spicca nella piccola penisola che forma il centro storico. Rovigno viene anche chiamata “la piccola Venezia” e in realtà solo nel 1763 l’isola di Rovigno venne collegata alla terraferma e trasformata in una penisola.

Le Isole Incoronate

Chi decide di navigare alle Isole Incoronate, Kornati in croato, ha l’imbarazzo della scelta. 140 isolotti di calcare, di cui quasi 90 facenti parte del Parco Nazionale omonimo, dove la navigazione è facile perché i venti sono costanti e le distanze brevi. Un classico della Croazia in barca a vela.

Troverete varie isole completamente disabitate, ormeggi stupendi dove sarete gli unici a fare il bagno, ma anche isole con graziosi paesini dove provare qualche trattoria e provare piatti della cucina croata. Il paesaggio varia: da colline brulle alle isole coperte di ginestre o uliveti.

Zara

Situata tra l’antico e il moderno, la città di Zara si trova nella regione della Dalmazia ed è popolare per le sue rovine romane. Nonostante i pesanti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, vi sono molti edifici da visitare nel centro di Zara: la cattedrale romanica di Santa Anastasia del IX secolo, il Foro romano e la Chiesa di san Donato.

Per quanto riguarda invece la parte moderna, Zara è famosa per il suo celebre organo marino, costituito da gradoni di pietra sotto i quali sono state poste canne d’organo capaci di produrre suoni che cambiano a seconda delle onde e del vento.

Sebenico

Mentre esplorate la Croazia in barca a vela, potrete visitare una delle più antiche città della Croazia, Sebenico è considerata la porta di accesso alle isole Incoronate. Grazie alla sua posizione geografica, Sebenico fu per molti secoli sotto il dominio della Repubblica di Venezia, che contribuì ad aumentare il suo splendore.

Spalato

Spalato, in croato Split, è il cuore della Dalmazia, la regione da cui si ha più facile accesso alle isole di brac, Hvar e Korcula.

Senza dubbio un edificio imperdibile è il Palazzo di Diocleziano, una sorta di fortezza fatta edificare dall’imperatore romano tra il 295 e il 305, e dove sono state ambientate molte scene della serie TV Il Trono di Spade. Da non perdere la

Dubrovnik

Ultima, ma non da ultima da visitare mentre esplorate la Croazia in barca a vela, Dubrovnik, splendida città affacciata sul mare e il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Arrivando dal mare, la prima cosa che vi colpirà saranno le sue mura difensive del XII secolo e dalle quali si gode un panorama mozzafiato. Il centro storico è da scoprire a piedi, perdendosi nel dedalo di stradine. Ad ogni angolo troverete un palazzo nobiliare, in stile gotico e rinascimentale e potrete visitare la chiesa di san Biagio, la cattedrale, il palazzo del Rettore e il monastero domenicano.