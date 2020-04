Pronta la Tv Confcommercio Agrigento, oggi si parla di crisi economica

Pronta la Tv Confcommercio Agrigento che trasmetterà in diretta una serie di confronti sui temi che hanno colpito l’economia locale con ospiti, politici, imprenditori, rappresentanti dei sindacati delle associazioni.

Iniziamo oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 18:00, con il tema “Il sistema economico in crisi: misure ed interventi per far ripartire il Paese”.

Oggi con noi in diretta:

– On. Michele Sodano, Deputato nazionale M5S

– On. Carmelo Pullara, Deputato nazionale Popolari Autonomisti

– On. Michele Catanzaro, Deputato regionale PD

– Giuseppe Castellano, co-founder HYA

– Emanuele Vita, azienda agricola GEVA

– Francesco Picarella, Presidente Confcommercio Sicilia.

Modera il giornalista Domenico Vecchio.

Dialogheremo con i nostri ospiti sui temi che in questo momento stanno interessando la nostra economia. Segui la diretta sulla nostra pagina facebook: www.facebook.com/ConfcommercioAgrigento/live

Durante la diretta sarà possibile interagire con gli ospiti scrivendo le proprie considerazioni o ponendo delle domande in chat. Le più interessanti saranno lette in diretta.