Coronavirus, donate alla Polizia Locale di Agrigento mascherine lavabili

Mascherine lavabili doppie, in cotone, azzurre e bianche. La donazione per gli agenti della polizia municipale di Agrigento è arrivata da parte del consigliere comunale Simone Gramaglia. In tutto sono 60 gli strumenti di protezione individuale donati agli operatori della Polizia locale.

“Un gesto per dare una mano ai vigili della nostra città che operano ogni giorno in questa situazione di emergenza per la sicurezza. A tutti gli agenti della Polizia Locale va il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo per tutta la comunità“. Afferma il consigliere.

I vigili hanno manifestato profonda gratitudine, perché si tratta di materiale preziosissimo di cui molti agenti non disponevano ancora. Un gesto che li aiuterà a rimanere in strada in piena sicurezza proprio adesso che si teme il flusso di Pasqua, con gente che in barba alle restrizioni potrebbe spostarsi verso le case al mare o in campagna.