Scopriamo tutti i benefici della pressoterapia

La pressoterapia è oggi considerata un trattamento estetico molto sicuro ed efficace, in grado di contrastare con successo i problemi dovuti ad una ritenzione di liquidi eccessiva così come ad una microcircolazione venosa e linfatica rallentata e faticosa.

Grazie alla pressoterapia è inoltre possibile contrastare con successo la presenza degli inestetismi legati sia alla formazione di cellulite, sia appunto ad una ritenzione idrica anomala e consistente. È piuttosto semplice da applicare, e consente di ottenere risultati eccellenti entro tempi abbastanza contenuti. Inoltre, la pressoterapia può essere applicata facilmente anche in casa, utilizzando uno dei tanti modelli di massaggiatore linfodrenante attualmente reperibile in commercio.

Naturalmente, per quanto si tratti di una tecnica che non prevede alcun uso si farmaci o strumenti invasivi, deve essere applicata con attenzione e, in caso di problemi di salute, è necessario chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

In cosa consiste esattamente la pressoterapia

La tecnica delle pressoterapia è relativamente semplice: consiste nell’uso di un’apposita macchina, la quale gonfia e sgonfia gradualmente una sorta di cuscino indossato dal paziente, in modo tale da ottenere appunto una lieve compressione dei tessuti. Si applica più spesso alle gambe e ai piedi, ma può interessare anche l’addome ed altre parti del corpo.

La pressione, per quanto leggera, produce un effetto di drenaggio, stimola la circolazione e migliora notevolmente la circolazione venosa e linfatica a livello locale. Con il risultato non solo di un maggiore senso di benessere generale, ma anche di una riduzione della cellulite, della riduzione dei depositi adiposi e dei liquidi.

I principali campi di applicazione della pressoterapia

La pressoterapia, come abbiamo detto, è un trattamento estetico piuttosto efficace e molto apprezzato. Tuttavia, la cura del corpo non è l’unica indicazione: l’uso della pressoterapia è ideale anche per risolvere molti problemi di insufficienza venosa e circolatoria ed è spesso utilizzata nel campo della medicina sportiva.

Spesso è consigliata anche alle donne in gravidanza, per ridurre la sensazione di disagio e stanchezza dovuta alle gambe gonfie.

Naturalmente, come avviene per qualsiasi altro trattamento estetico, è possibile ottenere il massimo dalla pressoterapia nel caso in cui venga associata ad una dieta equilibrata e ad una vita salutare, con attività fisica moderata ma costante.

La pressoterapia applicata a domicilio

Attualmente è possibile acquistare, anche online, apparecchi utili per effettuare le sedute di pressoterapia direttamente a casa propria, senza necessità di recarsi presso uno studio estetico professionale, ovviamente nei limiti imposti da un ambiente domestico.

Si tratta di un valido aiuto per contrastare problemi di cellulite, ritenzione idrica eccessiva, gonfiori diffusi soprattutto alle gambe, riducendo sia il disagio estetico che la sensazione di pesantezza.

Per conoscere meglio le caratteristiche degli apparecchi utilizzati per questa pratica, si consiglia di consultare le recensioni e di studiarne le caratteristiche in maniera tale da capire quale possa essere il più adatto al proprio fisico e al proprio problema.

È importante, in caso di patologie, chiedere consiglio al proprio medico, e informarsi riguardo ad una dieta calibrata e salutare da abbinare al trattamento estetico.