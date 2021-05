Piscina da giardino: come scegliere il modello più adatto

Per chi possiede uno spazio esterno, un giardino o anche un prato, la piscina è un accessorio davvero indispensabile per divertirsi e per trascorrere piacevoli giornata all’aperto, soprattutto in presenza di bambini.

La grande varietà di modelli oggi reperibili in commercio può rendere la scelta un po’ difficile, considerando che una piscina da giardino deve adattarsi all’ambiente e quindi possedere doti non solo estetiche ma anche tecniche di qualità.

Il mercato propone diverse varietà di piscina da esterni, in genere sono costituite da una struttura componibile, realizzata in tubolare metallico, e da un telo in materiale sintetico molto resistente, destinato a contenere l’acqua, di forma e capienza variabili.

Per scegliere una piscina occorre prendere in considerazione, oltre alle dimensioni e alla forma, le doti di sicurezza, stabilità e resistenza, per un divertimento garantito, escludendo qualsiasi tipo di rischio.

Grazie a PiscinedaGiardino.org, è possibile conoscere le caratteristiche delle migliori piscine attualmente disponibili sul mercato e metterle a confronto, al fine di individuare la più adatta a soddisfare le proprie esigenze e preferenze.

Quali sono i punti di forza di una piscina da giardino

Una piscina personale, anche se di piccole dimensioni, permette di vivere il giardino la massima libertà, è un grande divertimento per i più piccoli e rappresenta un’occasione di relax e piacere anche per i grandi. Come abbiamo detto, il mercato offre un vastissimo assortimento di piscine e vasche per esterni, tra cui ognuno può trovare quella che si addice meglio alle necessità, alle caratteristiche del giardino e al budget.

Una caratteristica per questo tipo di piscine è la facilissima installazione, in quanto non richiedono alcun lavoro di muratura o scavo: è sufficiente disporre di una superficie sufficientemente ampia dove montarla, e di solito si tratta di un lavoro che richiede poche ore. Anche la manutenzione per questo tipo di piscine generalmente è molto semplice, considerando l’assenza di elementi interrati

È comunque importante scegliere un modello di piscina semplice da montare, considerando anche l’eventualità di un possibile smontaggio e spostamento. Un dettaglio di cui tenere conto è lo spazio: la piscina deve permettere una certa libertà di movimento intorno, sincerandosi che non siano presenti ostacoli come alberi, aiuole o fontane che potrebbero rappresentare un pericolo.

Principali modelli di piscina da giardino

Come abbiamo detto, esistono piscine da giardino di diverso genere, sia in base alle dimensioni e alla forma, sia per quanto riguarda le caratteristiche. Oltre alle classiche piscine quadrangolari o circolari, e alle piscine gonfiabili più adatte ai bambini, è possibile scegliere anche una vasca minispa con idromassaggio, adatta per accogliere anche piccoli gruppi di persone e condividere così un piacevole momento di relax.

Le piscine da esterno non richiedono, come abbiamo detto, la necessità di effettuare lavori di scavo, per questo motivo sono ideali anche da posizionare su un terrazzo. Ovviamente è opportuno verificare che la struttura sia in grado di sopportare il peso della piscina colma d’acqua e che sia sufficientemente ampia per garantire la massima sicurezza.