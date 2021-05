Covid in Sicilia, calo sensibile dei contagi: 603 nuovi casi

Calo vertiginoso dei contagi da Covid-19, oggi, in Sicilia. E si svuotano gli ospedali. Nelle ultime 24 ore, accertati 603 casi positivi, meno 599 rispetto a ieri, a fronte di 25.740 tamponi effettuati. I morti sono stati 11. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di venerdì 7 maggio.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 23.330, di cui 1.021ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 42 rispetto a ieri), e altri 142 pazienti in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 22.167. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 214.482. I guariti sono complessivamente 185.625, mentre il numero delle vittime sale a 5.527.