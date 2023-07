La Bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce: Mostra d’arte ad Agrigento con opere di Leonardo da Vinci e dei suoi allievi

Nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento, una mostra straordinaria ha inaugurato lunedì 31 luglio, catturando l’attenzione degli appassionati d’arte e dei visitatori provenienti da ogni parte del mondo. “La Bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce” è il titolo dell’esposizione che offre l’opportunità unica di scoprire la bottega di uno dei più grandi geni artistici della storia: Leonardo da Vinci.

La mostra presenta un capolavoro di inestimabile valore, la “Vergine Cheramy”, una versione de “La Vergine delle Rocce” di Leonardo, attribuita da alcuni storici all’allievo Gianpietrino. Questo straordinario dipinto proviene da una collezione privata, che ha gentilmente concesso il prestito per questa speciale occasione. Le altre due versioni della “Vergine delle Rocce” sono esposte in modo permanente nel prestigioso Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, che insieme al professore Nicola Barbatelli è il curatore di questa affascinante mostra. Sgarbi, noto per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa esposizione che mette in luce l’opera di Leonardo da Vinci e dei suoi allievi.

Le sale espositive allestite a villa Aurea sono state studiate per fondere la tradizione pittorica lombarda del Quattrocento e Cinquecento con la millenaria storia di Akragas, l’antico nome greco di Agrigento. Il dipinto centrale, la “Vergine delle Rocce”, realizzato da Leonardo da Vinci, emerge come il protagonista assoluto della rassegna artistica. Un’opera di straordinaria complessità e ricchezza, dove sembra affiorare tutta l’invenzione e la maestria di Leonardo.

Tuttavia, la mostra non si limita solo al lavoro del maestro toscano. È possibile ammirare anche le opere di alcuni dei suoi talentuosi allievi, come Giampietrino, Cesare da Sesto e Martino Piazza da Lodi, i quali hanno contribuito a diffondere lo stile e il genio di Leonardo in diverse opere.

Durante la visita, Sgarbi ha sottolineato la rilevanza culturale di Agrigento, che ha ricevuto il prestigioso titolo di “Città Capitale nazionale della Cultura” per il 2025 dallo stesso Ministero della Cultura. Tuttavia, il politico non ha evitato di evidenziare la necessità di migliorare la pulizia della città, invitando a una maggiore attenzione all’aspetto estetico per valorizzare appieno le sue bellezze artistiche e storiche.

“La Bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce” è un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte, un’occasione unica per immergersi nel genio creativo di Leonardo da Vinci e per ammirare alcune delle sue opere più importanti. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre, offrendo così un’opportunità estesa per scoprire e apprezzare l’eredità artistica di uno dei più grandi geni della storia dell’umanità.

La "Vergine delle rocce" di Leonardo da Vinci è la protagonista della prima tappa dell'avvicinamento ad "Agrigento Capitale Cultura". L'esposizione si tiene nella suggestiva cornice della villa Aurea, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di ammirare questo straordinario capolavoro. Un'incredibile mostra che segna l'inizio di un percorso artistico e culturale verso la città che presto diventerà la Capitale della Cultura, offrendo un'esperienza indimenticabile nel cuore della storia e della bellezza italiana. Foto Nino Piraneo

