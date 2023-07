Dopo alcuni giorni di caldo e sereno, il prossimo fine settimana l’atmosfera in Sicilia avrà un gusto anticipato d’autunno. Infatti, l’isola non sarà esente dal cambiamento climatico previsto. La Sicilia, nota per il suo caldo afoso, vedrà le temperature salire nuovamente verso i 40 gradi, creando un’atmosfera intensamente estiva. Tuttavia, giovedì si prepara a essere investita da un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa, il quale, entro il weekend, porterà un’improvvisa e decisa trasformazione del clima. Si assisterà a un crollo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi, accompagnato da piogge e temporali.

Le maestose bellezze della Sicilia dovranno fare i conti con questo repentino mutamento atmosferico. Mentre altre regioni si preparano al maltempo, in Sicilia, le imponenti celle temporalesche rischiano di scatenare forti colpi di vento e grandinate.

Tuttavia, c’è una nota positiva: da domenica il tempo migliorerà ovunque, incluso il territorio siciliano. La Sicilia potrà tornare ad apprezzare il bel tempo e il caldo estivo fino a ferragosto.

Da tenere comunque presente che il ministero della Salute ha emesso un Bollettino sulle ondate di calore, segnalando il bollino arancione per alcune città, come Perugia, Cagliari e Campobasso, con il massimo rischio caldo previsto per Cagliari e Campobasso mercoledì 2 agosto e per Firenze. La Sicilia, con le sue alte temperature, potrebbe essere una delle regioni da tenere sotto osservazione in questo periodo di cambiamenti meteorologici.