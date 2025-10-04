Scoppia una rissa e il più esagitato con un’arma da taglio ferisce uno dei “rivali”. Un ventottenne, di nazionalità tunisina, domiciliato a Racalmuto, è rimasto ferito. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove i medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure del caso. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. L’episodio di violenza è avvenuto a Racalmuto poco prima delle 22 dell’altra sera.

I carabinieri della Compagnia di Canicattì, con il coordinamento della Procura di Agrigento, dopo alcune indagini hanno individuato il presunto aggressore. Si tratta di un diciannovenne, di nazionalità egiziana, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di lesioni personale aggravate e porto abusivo di armi. L’attività investigativa non è ancora conclusa.

