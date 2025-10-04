Inflitti 4 anni di reclusione e a pena espiata, per un anno verrà sottoposto alla misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Questa la sentenza del gup del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, a carico di un 34enne di Agrigento accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna.

Il gup ha accolto la richiesta di rito abbreviato dopo che era stato disposto il giudizio immediato, senza passare per l’udienza preliminare. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari a Favara, aveva respinto le accuse. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Alfonso Tuttolomondo. L’imputato dovrà corrispondere anche un risarcimento alla donna.

