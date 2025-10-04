Riconosciuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, hanno arrestato Vincenzo Filippazzo, trentaduenne disoccupato, nato ad Agrigento ma residente a Porto Empedocle, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal tribunale della città dei Templi. Portato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Deve scontare la pena di 5 anni, 1 mese e 24 giorni di reclusione. I fatti contestati sono stati commessi a Porto Empedocle dal 2018 e fino all’anno in corso.

