Scoppia una lite, uno dei partecipanti spara un colpo d’arma da fuoco e ferisce un uomo che cercava di riportare la calma. A rimanere ferito un trentottenne riberese che, non dovrebbe essere in gravi condizioni. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano per le cure necessarie. È accaduto a Ribera, in via Scirinda, nel pomeriggio di domenica.

I carabinieri della Tenenza cittadina hanno avviato le indagini per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e i motivi del parapiglia. Più componenti di un nucleo familiare di Ribera hanno affrontato il vicino di casa, uno di loro all’improvviso, avrebbe estratto una pistola ed ha sparato. Il 38enne è rimasto ferito, ad una spalla, nel tentativo di riportare la calma. La posizione del riberese che ha esploso il colpo è, al momento, al vaglio degli militari dell’Arma. Non è escluso l’arresto.

