Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica in contrada Sant’Anna nel tratto che collega Porta Aurea con Villaseta. A scontrarsi un’auto e una moto. Ad avere la peggio un ragazzo e una ragazza, che si trovavano in sella al mezzo a due ruote, trasferiti con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versano in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’autovettura. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale. Sul posto oltre i sanitari anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e le forze dell’ordine.

