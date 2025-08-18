“Inneggia alla criminalità e per questo motivo non è persona gradita. Ho contattato l’associazione che ha organizzato l’evento ed è stato subito congedato”. Così il sindaco di Naro, Milco Dalacchi, sindaco di Naro, dopo aver annullato unitamente al questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, il concerto che stasera, in piazza Garibaldi, avrebbe dovuto tenere Samuele Nisi, un rapper diciottenne, originario di Siracusa, che già da qualche anno spopola sul web e i social.

“Non interverrà perché non è gradito al sindaco e all’Amministrazione comunale – continua il primo cittadino -. Sono stato chiaro, qualora ci fossero state delle insistenze, ma non ce ne sono state, avrei bloccato la serata”. Uno degli ultimi video di Nisi comparso su Youtube alla fine di aprile, parla di soldi facili, omertà, vita criminale, disprezzo dello Stato, della magistratura e delle forze dell’ordine.

Canzone e video non sono altro che un omaggio a una delle famiglie criminali più importanti di Latina, i Di Silvio. “Il concerto era stato organizzato da un’associazione che si occupa di accoglienza di minori non accompagnati – ha aggiunto il sindaco -. Per noi dell’amministrazione comunale doveva essere la serata della Discoteca sotto le stelle. È a questo evento che abbiamo dato il patrocinio. Questo concerto non è stato certamente organizzato dal Comune. Io ho 60 anni, non so nemmeno chi sia questo cantante”. La polemica è esplosa in seguito alla pubblicazione della notizia su Report Sicilia, che ha innescato prese di posizione e contatti istituzionali fino alla decisione definitiva: l’evento è stato annullato.

