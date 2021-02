Scoppia una discussione, donna massacrata di botte dal marito

Ha massacrato di botte la moglie, al culmine di una lite, scoppiata per futili motivi. Protagonista un 47enne, tunisino, la cui posizione adesso è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. La donna, una 43enne, anche lei tunisina, con il volto tumefatto, è finita in ospedale. Tutto quanto è accaduto, l’altra sera, all’interno di un’abitazione, tra il viale Cannatello, e il Villaggio Mosè.

Il quarantasettenne, non ci ha più visto, e come una furia si è scagliato contro la compagna. L’ha presa a schiaffi, calci e pugni. L’allarme è scattato, quando alcuni vicini di casa della coppia, hanno sentito le grida della vittima e, per fortuna, immediatamente segnalato la lite al centralino del 112. I carabinieri del nucleo Radiomobile, subito intervenuti, hanno rispristinato la calma.

La donna è stata trasferita al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”, dove è stata curata e medicata. I medici in servizio le hanno riscontrato un trauma facciale, ecchimosi, e altre contusioni sparse sul corpo. L’uomo verrà denunciato per maltrattamenti in famiglia, e lesioni.