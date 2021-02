Colpi di pistola contro auto di donna. Avviate le indagini

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat Punto, di proprietà di una 31enne di Agrigento. Il fatto è accaduto, l’altra sera, nel quartiere di Villaggio Mosè. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti.

Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare gli investigatori ad indirizzare le indagini, nella direzione giusta, per dare una spiegazione all’attentato intimidatorio. Gli esperti del Nucleo investigazioni scientifiche hanno acquisito dei reperti, e ora saranno sottoposti a esami balistici in laboratorio. Non si esclude che qualche telecamera della zona possa aver ripreso qualcosa di interessante.