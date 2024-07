Due fratelli di Palma di Montechiaro sono rimasti feriti, uno a coltellate. Il fatto di sangue è avvenuto, domenica sera, in via Germania, a Palma. Secondo la prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiata una lite, nel corso della quale, il più esagitato, un 45enne, avrebbero utilizzato un’arma da taglio. Ad avere la peggio un 44enne, colpito da alcuni fendenti all’addome, trasferito dall’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata al reparto di chirurgia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento; l’altro al nosocomio licatese per le cure del caso.

Sul luogo i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro e della Compagnia di Licata che si sono occupati della ricostruzione della vicenda. In ausilio anche i poliziotti delle Volanti del locale commissariato. I due fratelli avrebbero litigato per motivi familiari. Dopo alcune indagini i militari dell’Arma hanno denunciato il 45enne. Rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina intriso di sangue.