Tanta carne al fuoco per i nuovi arrivi in casa Akragas

Tanta carne al fuoco per i nuovi arrivi in casa Akragas. “Ho avviato una trattativa con due attaccanti, uno centrale e l’altro esterno, un difensore centrale e un esterno basso destro. Poi ho preso contatti con un playmaker e una mezzala,” afferma il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. “Tutti over. Inoltre, abbiamo chiuso con un portiere classe 2005 e ne arriveranno altri due, uno del 2005 e uno del 2006, oltre a tre juniores del 2005.” Il DS, però, non vuole fare nomi: nessuna fuga in avanti e massimo riserbo. C’è timore che le agguerrite rivali possano inserirsi nelle trattative e far sfumare gli accordi. Per quanto riguarda gli accordi già conclusi, la formazione del capoluogo agrigentino ha perfezionato e ufficializzato alcune interessanti conferme. Il prodigioso Paolo Grillo rimarrà in forza alla squadra dei Giganti per un’altra annata, merito dell’eccellente operato del Direttore Sportivo. Le grandi ambizioni del club, guidato dal Presidente Carmelo Callari e dal patron Giuseppe Deni, si concretizzano nella conferma dell’abile trequartista, già ambito da numerosi club di Serie C e Serie D. Si prospetta quindi una pianificazione promettente per il futuro dei biancoazzurri. In vista del prossimo campionato di Serie D, il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha raggiunto l’accordo con il difensore agrigentino Alessio Mannina, classe 2000. Dopo le positive prestazioni durante la recente stagione, Alessio Mannina rimane ancora un “Gigante”. È un terzino sinistro in grado di ricoprire diversi ruoli nella difesa e nell’esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Akragas, fino a indossare, con successo, la maglia della prima squadra nella stagione 2019/2020. Poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata e al Lavello in Serie D, con ottimi risultati. Adesso, per il difensore agrigentino, arriva un’altra meritata riconferma con la maglia dell’Akragas, la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Rimane biancoazzurro anche il forte ed esperto difensore centrale agrigentino Michele Fragapane, classe 1993. Il “Gigante” della difesa akragantina ha un curriculum importante per aver militato in Serie D con Città di Sant’Agata e Marsala. Prima riconferma “under” è invece Simone Scozzari, classe 2005, agrigentino che può ricoprire parecchi ruoli: terzino, centrocampista ed esterno offensivo.