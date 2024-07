Acciuffato dopo avere effettuato dei pagamenti in alcune attività lavorative con la carta bancomat rubata poco prima. A finire nei guai un cinquantatreenne di Agrigento rintracciato, a conclusione di un’indagine davvero “lampo”, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

Tutto quanto è scaturito dalla denuncia presentata da una pensionata ottantacinquenne. L’anziana è stata derubata della borsa in piazza La Malfa, durante il mercato settimanale del venerdì. Qualcuno se l’è portata via in pochi secondi. All’interno dell’accessorio c’erano una carta bancomat, una carta di credito e circa 100 euro in banconote di diverso taglio.

La poveretta ha chiesto aiuto ai passanti, poi una volta che si è calmata, accompagnata da alcuni familiari ha sporto denuncia contro ignoti alla polizia. Gli agenti delle Volanti, senza perdere nemmeno un minuto, hanno avviato l’attività investigativa e tracciando l’uso della carta bancomat hanno fatto centro. Visionando i filmati della videosorveglianza acquisiti da una caffetteria-tabaccheria di via Imera, hanno identificato chi ha effettuato dei pagamenti con la carta della pensionata.