Momenti di paura per una lite scoppiata tra due pensionati di Agrigento, in via Atenea, all’altezza del collegio dei Padri Filippini. Il più esagitato, un sessantenne, ha tirato fuori un coltello ed ha tentato più volte di colpire il “rivale”, un settantenne. Quest’ultimo per fortuna ha scansato i fendenti. A quel punto l’uomo armato si è allontanato, pensando forse di farla franca.

I poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della squadra Mobile, dopo alcune ricerche lo hanno localizzato, rintracciato e fermato. Il sessantenne è stato, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nessuno dei due è rimasto ferito. Sconosciuti i motivi del litigio.

