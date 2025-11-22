Aveva realizzato degli allacci abusivi direttamente collegati alla linea del gestore, per alimentare di energia elettrica le abitazioni di sua proprietà: una in centro cittadino a Realmonte e l’altra a pochi passi dal mare di Giallonardo. La “comodità” però è finita con l’arrivo dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento.

In pochissime ore, i militari hanno scoperto il doppio allaccio elettrico abusivo, con i cavi collegati alla linea del gestore. A finire nei guai un sessantenne di Realmonte: è stato arrestato con l’accusa di energia elettrica.

L’uomo è incappato nei controlli che, i carabinieri e i tecnici dell’Enel effettuano periodicamente sul territorio, a caccia di “furbetti” che, prelevano corrente elettrica in maniera fraudolenta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp